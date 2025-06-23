Odyssée VOLATILE OMBRE Théâtre le Palace Périgueux

Odyssée VOLATILE OMBRE Théâtre le Palace Périgueux mercredi 25 février 2026.

Théâtre le Palace 15 rue Bodin Périgueux Dordogne

Tarif : 8 EUR

L’oiseau est partout, à la ville comme à la campagne, porteur de poésie,

diversité de formes, de couleurs et de chants. Bien souvent, l’oiseau,

c’est celui qu’on entend avant de le voir.

Ce spectacle poétique, non narratif, est une ode à la nature. On contemple,

on écoute. Se dessine le lit d’une rivière, une canopée, un sous-bois.

Partout les chants résonnent, se répondent, se font échos. On voit les

pattes d’un très grand échassier vues sous l’eau, une poule d’eau avec son

bec-peintures de guerre promène ses petits dans une ambiance Far West,

une huppe mélancolique joue du violoncelle…

Dans ce spectacle immersif le son est spatialisé en quadriphonie, la lumière

de l’écran est enveloppante et des barres sensorielles vibrent dans le parterre

de spectateurs, leur permettant de “toucher le son”. .

Théâtre le Palace 15 rue Bodin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

