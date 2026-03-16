Odyssées, par l’ensemble Offrandes Auditorium des Champs Libres Rennes Mercredi 1 avril, 12h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

_Odyssées_, c’est le rêve fou de faire revivre la langue d’Homère, vieille de près de trois mille ans.

Odyssées, c’est le rêve fou de faire revivre la langue

d’Homère, vieille de près de trois mille ans.

Sous l’impulsion du traducteur Emmanuel Lascoux, de jeunes compositrices et compositeurs relèvent le défi de mettre en musique une langue que nous croyions avoir oubliée. Odyssées fête ces retrouvailles en mariant concert et performance en français et grec ancien.

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​ « Odyssées », a bénéficié du soutien financier de la DRAC Pays de La Loire, de la SACEM, de La MMC et de la Ville du Mans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-01T12:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-01T13:30:00.000+02:00

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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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