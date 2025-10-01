« Odyssées » par l’Ensemble Offrandes Salle Chorus Le Mans

« Odyssées » par l’Ensemble Offrandes Salle Chorus Le Mans mercredi 1 octobre 2025.

« Odyssées » par l’Ensemble Offrandes

Salle Chorus 33 Place de la République Le Mans Sarthe

Début : 2025-10-01 15:00:00

fin : 2025-10-01

2025-10-01

« Odyssées », d’après les écrits d’Homère, est un voyage homérique dans un bain de sonorités où se laisse découvrir la musicalité du grec ancien. « Odyssées » est le projet de l’Académie des jeunes compositrices et compositeurs (7ème édition). Il a bénéficié du soutien financier de la DRAC Pays de La Loire (Aide au projet -Création artistique 2023), de la SACEM (pour l’accueil en résidence de Martin Moulin et les actions de création, diffusion et médiation mises en place dans le cadre de cette résidence), de La Maison de la Musique Contemporaine (Aide à destination des académies, stages, ateliers et workshops, dans le cadre du parcours d’accompagnement insertion professionnelle) et de la Ville du Mans. Dès 8 ans. Durée 1h. Réservations au 06 72 94 92 53 .

Salle Chorus 33 Place de la République Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53

