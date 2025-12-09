Odysseús Espace Noriac Limoges
Odysseús Espace Noriac Limoges samedi 7 mars 2026.
Odysseús
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Herman Dune, notre monument anti-folk national, le plus californien des songwriters français, présente Odysseús , un voyage musical au fil de son existence tumultueuse, disponible depuis le 13 juin 2025 via Santa Cruz Records. Fondé à la fin des années 1990, Herman Dune est le projet du franco-suédois David Ivar. Issu d’influences folk (Bob Dylan, Leonard Cohen), country (Townes Van Zandt, John Prine) et indie-Folk (Elliot Smith, Lucinda Williams, Silver Jews), David Ivar, né et élevé à Paris, a dû s’inventer sa propre scène pour s’exprimer, à une époque où chanter à la guitare acoustique, en anglais, sur les scènes parisiennes, était considéré absurde. .
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 83 81 16 prod.hiero@gmail.com
English : Odysseús
L’événement Odysseús Limoges a été mis à jour le 2025-12-05 par OT Limoges Métropole