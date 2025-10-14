Oedipe Inside Théâtre Chateaubriand Saint-Malo

Oedipe Inside

Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 20:00:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Le mythe d’Œdipe raconté par un clown !

En convoquant la mythologie par le biais du clown, la Glorieuse Compagnie puise sa mine d’or dans le creuset d’un théâtre antique Œdipe Inside est l’évocation haute en couleurs de ce prince grec au destin funeste, vu par le prisme fin et décalé de Boris Alestchenkoft. Voici une version réjouissante de l’histoire d’Œdipe, fils de souverains, héros frappé du destin prédit par les oracles tuer son père et épouser sa mère.

Témoin narrateur, seul dans l’arène, le clown propose son regard averti il semble avoir tout vu de la tragédie, en connaît par cœur les protagonistes et reconstitue la saga.

Jeu Boris Alestchenkoff .

Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 62 61

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Oedipe Inside Saint-Malo a été mis à jour le 2025-10-14 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel