Oeil de lynx Atelier ludique 6 -10 ans, Ferrette

Oeil de lynx Atelier ludique 6 -10 ans

3a route de Lucelle Ferrette Haut-Rhin

Début : Mercredi 2026-01-21 16:00:00

fin : 2026-01-21 17:00:00

Date(s) :

2026-01-21

Atelier spécial théâtre petits exercices d’impro autour de ta ville ou ta campagne idéale/imaginaire !

Un mercredi par mois, avec l’une des bibliothécaires, découvrez de nouvelles choses en s’amusant !

Les enfants sont invités à faire des bricolages, des jeux, des dessins ou participer à des débats/discussions sur une thématique qui change chaque mois.

Ce mois-ci, réinvente la vie à la campagne et à la ville grâce à des petits exercices de théâtre d’impro !

Cela se passe en continu de 16h à 17h le mercredi 21 janvier !

Enfants de 6 à 10 ans, n’hésitez pas à venir découvrir ce nouveau rendez-vous, places limitées.

Appelez-nous au 03 89 40 29 39 ou envoyez un e-mail à mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr .

3a route de Lucelle Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 29 39 mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr

English :

Special theater workshop: improv exercises based on your ideal/imaginary town or countryside!

