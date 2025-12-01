Oeil de lynx: fabrique ta décoration de Noël ! Ferrette
3a route de Lucelle Ferrette Haut-Rhin
Un mercredi par mois, avec l’une des bibliothécaires, découvrez de nouvelles choses en s’amusant ! Ce mois-ci, création de décorations de Noël !
Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans à la médiathèque du Rocher .
Les enfants sont invités à faire des bricolages, des jeux ou participer à des débats sur une thématique sous l’impulsion de l’une des bibliothécaires.
Les places sont limitées, pensez à réserver ! .
3a route de Lucelle Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 29 39 mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr
One Wednesday a month, with one of our librarians, discover new things while having fun! This month, create Christmas decorations!
