Oeil de lynx spécial dessin atelier créatif et ludique (6-10 ans) Ferrette
3a route de Lucelle Ferrette Haut-Rhin
Début : Mercredi 2025-11-19 16:00:00
fin : 2025-11-19 17:00:00
2025-11-19
Un mercredi par mois, avec l’une des bibliothécaires, découvrez de nouvelles choses en s’amusant ! Réservation obligatoire
Les enfants sont invités à faire des bricolages, des jeux, des dessins ou participer à des débats/discussions sur une thématique qui change chaque mois.
Ce mois-ci, l’activité devrait permettre de découvrir ses talents de dessinateur le dessin sous toutes ses formes !
Cela se passe en continu de 16h à 17h le mercredi 19 novembre !
Enfants de 6 à 10 ans, n’hésitez pas à venir découvrir ce nouveau rendez-vous, places limitées.
Gratuit Sur inscriptions
Appelez-nous au 03 89 40 29 39 ou envoyez un e-mail à mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr .
+33 3 89 40 29 39 mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr
English :
One Wednesday a month, with one of our librarians, discover new things while having fun! Reservations required
German :
An einem Mittwoch im Monat können Sie mit einer der Bibliothekarinnen spielerisch neue Dinge entdecken! Reservierung erforderlich
Italiano :
Un mercoledì al mese, con uno dei nostri bibliotecari, scoprite nuove cose e divertitevi allo stesso tempo! Prenotazione obbligatoria
Espanol :
Un miércoles al mes, con uno de nuestros bibliotecarios, ¡descubre cosas nuevas y diviértete al mismo tiempo! Reserva obligatoria
