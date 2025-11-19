Oeil de lynx spécial dessin atelier créatif et ludique (6-10 ans) Ferrette

Oeil de lynx spécial dessin atelier créatif et ludique (6-10 ans)

Un mercredi par mois, avec l’une des bibliothécaires, découvrez de nouvelles choses en s’amusant ! Réservation obligatoire

Les enfants sont invités à faire des bricolages, des jeux, des dessins ou participer à des débats/discussions sur une thématique qui change chaque mois.

Ce mois-ci, l’activité devrait permettre de découvrir ses talents de dessinateur le dessin sous toutes ses formes !

Cela se passe en continu de 16h à 17h le mercredi 19 novembre !

Enfants de 6 à 10 ans, n’hésitez pas à venir découvrir ce nouveau rendez-vous, places limitées.

Gratuit Sur inscriptions

Appelez-nous au 03 89 40 29 39 ou envoyez un e-mail à mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr .

English :

One Wednesday a month, with one of our librarians, discover new things while having fun! Reservations required

German :

An einem Mittwoch im Monat können Sie mit einer der Bibliothekarinnen spielerisch neue Dinge entdecken! Reservierung erforderlich

Italiano :

Un mercoledì al mese, con uno dei nostri bibliotecari, scoprite nuove cose e divertitevi allo stesso tempo! Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Un miércoles al mes, con uno de nuestros bibliotecarios, ¡descubre cosas nuevas y diviértete al mismo tiempo! Reserva obligatoria

