Oeno Pétanque O’ Boulodrome Ô Boulodrome Toulon

Oeno Pétanque O’ Boulodrome
Ô Boulodrome 6 rue Chevalier Paul Toulon Var
Début : Vendredi 2025-10-17
fin : 2025-10-18
2025-10-17
Soirée dégustation et découverte de vin de notre territoire autour d’une soirée Apéro Pétanque !
Ô Boulodrome 6 rue Chevalier Paul Toulon 83000 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 64 91 39 11 contact@oboulodrome.fr
English :
An evening of tasting and discovering local wines with an Apéro Pétanque party!
German :
Abendliche Verkostung und Entdeckung von Weinen aus unserer Gegend bei einem Apéro Pétanque-Abend!
Italiano :
Una serata di degustazione e scoperta dei vini locali con un Apéro Pétanque!
Espanol :
¡Una velada de degustación y descubrimiento de los vinos locales con un partido de Apéro Pétanque!
