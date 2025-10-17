Oeno Pétanque O’ Boulodrome Ô Boulodrome Toulon

Ô Boulodrome 6 rue Chevalier Paul Toulon Var

Début : Vendredi 2025-10-17
fin : 2025-10-18

2025-10-17

Soirée dégustation et découverte de vin de notre territoire autour d’une soirée Apéro Pétanque !
Ô Boulodrome 6 rue Chevalier Paul Toulon 83000 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 64 91 39 11  contact@oboulodrome.fr

English :

An evening of tasting and discovering local wines with an Apéro Pétanque party!

German :

Abendliche Verkostung und Entdeckung von Weinen aus unserer Gegend bei einem Apéro Pétanque-Abend!

Italiano :

Una serata di degustazione e scoperta dei vini locali con un Apéro Pétanque!

Espanol :

¡Una velada de degustación y descubrimiento de los vinos locales con un partido de Apéro Pétanque!

