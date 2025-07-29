Oenobus Tour Escolives-Sainte-Camille et Coulanges-la-Vineuse Auxerre

Découvrez l’Œnobus, votre navette viticole dédiée aux amateurs de vins et de découvertes culturelles. Toutes les heures, l’Œnobus vous emmène à la rencontre des vignobles d’Escolives-Sainte-Camille et de Coulanges-la-Vineuse. Profitez d’un trajet confortable à travers les paysages pittoresques de la région, et explorez les domaines viticoles locaux où tradition et passion se conjuguent pour offrir des dégustations mémorables. Embarquez avec l’Œnobus et laissez-vous séduire par la richesse du terroir bourguignon.

Une guide vous attendra dans les villages selon les horaires ci-dessous à la descente du bus pour vous faire découvrir leurs trésors. Les visites guidées sont incluses dans le prix du billet, n’hésitez pas à les suivre!

visite guidée: Escolives-Sainte-Camille: à 10h15 et 11h15

Coulanges-la-Vineuse: à 14h25 et 15h25

Durée: 1h

départ du bus à Auxerre au dépose minute à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h et 16h.

PS: N’oubliez pas de récupérer le livret de visite quand vous montez dans le bus! .

1 Quai de la République Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19 info@ot-auxerre.fr

