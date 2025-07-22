Oenobus Tour Saint-Bris-le-Vineux et Bailly Auxerre
1 Quai de la République Auxerre Yonne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-08-12 14:00:00
fin : 2025-08-12 16:00:00
2025-08-12
Découvrez l’Œnobus, votre navette viticole dédiée aux amateurs de vins et de découvertes culturelles. Toutes les heures, l’Œnobus vous emmène à la rencontre des vignobles de Saint-Bris-le-Vineux et son hameau Bailly. Profitez d’un trajet confortable à travers les paysages pittoresques de la région, et explorez les domaines viticoles locaux où tradition et passion se conjuguent pour offrir des dégustations mémorables. Embarquez avec l’Œnobus et laissez-vous séduire par la richesse du terroir bourguignon.
Une guide vous attendra à Saint-Bris-le-Vineux plusieurs fois par jour à la descente du bus pour vous faire découvrir ses trésors. Les visites guidées sont incluses dans le prix du billet, n’hésitez pas à les suivre!
Visite guidée: -Saint-Bris-le-Vineux: 10h20 11h20 14h20 15h20
Durée: 1h
départ du bus à Auxerre au dépose minute à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h et 16h.
PS: N’oubliez pas de récupérer le livret de visite quand vous montez dans le bus! .
1 Quai de la République Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19 info@ot-auxerre.fr
