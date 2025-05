Œnologie dégustation au Rendez-vous Dix Vins – Au RDV Dix Vins Figeac, 15 mai 2025 19:00, Figeac.

Lot

Œnologie dégustation au Rendez-vous Dix Vins Au RDV Dix Vins 8, rue de Clermont Figeac Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Supplément

Tarif étudiant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-15 19:00:00

fin : 2025-05-15

Date(s) :

2025-05-15

Participez à une soirée conviviale autour de la découverte de vins du terroir accompagnés de planches de charcuterie. Un moment chaleureux et savoureux.

– Dégustation de 10 vins différents

– Planche de charcuterie proposée avec chaque vin

– Ambiance détendue et échanges autour du vin 20 .

Au RDV Dix Vins 8, rue de Clermont

Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 21 42

English :

Join us for a convivial evening of local wines and charcuterie. A warm and tasty moment.

German :

Nehmen Sie an einem geselligen Abend rund um die Entdeckung von Weinen aus der Region teil, die von Wurstbrettern begleitet werden. Ein herzlicher und schmackhafter Moment.

Italiano :

Unitevi a noi per una serata conviviale a base di vini e salumi locali. Una serata calda e gustosa.

Espanol :

Acompáñenos en una agradable velada de vinos locales y embutidos. Una velada cálida y sabrosa.

