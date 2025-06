Oenologie – Forbach 19 juin 2025 18:00

Le temps d’une dégustation autour de l’oenologie, partez à la découverte des différents terroirs et cépages de nos régions de France. Présenté par le sommelier Geoffrey du Roi des vins, vous explorez les spécialités de chaque appellation et apprendrez à apprécier toute la richesse et la complexité par les charcuteries et fromages de la Cloche à Fromage. Le 19 juin 2025 de 18h00 à 20h00. Inscription et renseignements au 03 87 87 82 71 ou contact@lacouleurdesjardins.frTout public

Discover the different terroirs and grape varieties of France’s regions during an oenology tasting. Presented by Le Roi des Vins sommelier Geoffrey, you’ll explore the specialities of each appellation and learn to appreciate all their richness and complexity through the charcuterie and cheeses of La Cloche à Fromage. June 19, 2025 from 6:00 pm to 8:00 pm. Registration and information on 03 87 87 82 71 or contact@lacouleurdesjardins.fr

Während einer Weinprobe rund um die Önologie gehen Sie auf Entdeckungsreise durch die verschiedenen Terroirs und Rebsorten unserer französischen Regionen. Unter der Leitung des Sommeliers Geoffrey von Le Roi des vins erkunden Sie die Spezialitäten jeder Appellation und lernen, den ganzen Reichtum und die Komplexität durch die Wurst- und Käsesorten von La Cloche à Fromage zu schätzen. Am 19. Juni 2025 von 18.00 bis 20.00 Uhr. Anmeldung und Informationen unter 03 87 87 82 71 oder contact@lacouleurdesjardins.fr

Scoprite i diversi terroir e vitigni delle regioni francesi durante una degustazione di vini. Presentati dal sommelier Geoffrey di Le Roi des vins, esplorerete le specialità di ogni denominazione e imparerete ad apprezzarne la ricchezza e la complessità attraverso i salumi e i formaggi de La Cloche à Fromage. 19 giugno 2025 dalle 18.00 alle 20.00. Iscrizioni e informazioni al numero 03 87 87 82 71 o contact@lacouleurdesjardins.fr

Descubra los diferentes terruños y variedades de uva de las regiones francesas durante una cata de vinos. Presentado por el sumiller Geoffrey de Le Roi des vins, explorará las especialidades de cada denominación y aprenderá a apreciar toda su riqueza y complejidad a través de la charcutería y los quesos de La Cloche à Fromage. 19 de junio de 2025 de 18:00 a 20:00 h. Inscripciones e información en el 03 87 87 82 71 o en contact@lacouleurdesjardins.fr

