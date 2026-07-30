OENORANDO & BRASERO UNE JOURNÉE 100 % TERROIR ! La Livinière

Informations pratiques

La Livinière

OENORANDO & BRASERO UNE JOURNÉE 100 % TERROIR !

14 Route de Notre Dame La Livinière Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Accompagnés des vignerons, vous partirez pour une balade commentée à travers les vignes et la garrigue. Tout au long du parcours, nous partagerons avec vous notre passion du terroir, les spécificités du Cru La Livinière, ainsi que l’histoire et les secrets de nos cépages.

Passage par le Conservatoire des cépages uniques.

Déjeuner brasero au Château Sainte-Eulalie.

À l’occasion de Vignobles en Scène, les journées Vignobles & Découvertes

Œnorando du Cru La Livinière entre vignes, garrigue et brasero.

Partez à la découverte du Cru La Livinière, premier cru reconnu du Languedoc, lors d’une randonnée conviviale en compagnie des vignerons. Au fil du sentier, laissez-vous guider à travers les vignes et la garrigue tout en découvrant l’histoire du terroir, les spécificités du cru et les secrets des cépages qui font sa renommée.

Vous pourrez faire une halte par le Conservatoire des cépages uniques, véritable trésor du patrimoine viticole !

À l’heure du déjeuner, place à la convivialité avec un repas au brasero préparé par le restaurant Les Meulières et servi au Château Sainte-Eulalie, accompagné des vins du domaine.

L’après-midi, chacun choisira son rythme les plus sportifs poursuivront la boucle complète, tandis que les autres profiteront d’un retour plus paisible le long de la rivière.

Une journée authentique où nature, gastronomie, patrimoine et grands vins se rencontrent pour une immersion inoubliable au cœur du Cru La Livinière.

Rendez-vous départ au parking cave coopérative Cella Vinaria. .

14 Route de Notre Dame La Livinière 34210 Hérault Occitanie +33 4 68 91 42 72 info@chateausainteeulalie.com

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English : OENORANDO & BRASERO UNE JOURNÉE 100 % TERROIR !

Accompanied by the winemakers, you’ll set out on a guided walk through the vineyards and the garrigue. Throughout the tour, we’ll share with you our passion for the region, the unique characteristics of the La Livinière vintage, as well as the history and secrets of our grape varieties.

We’ll stop by the Conservatory of Unique Grape Varieties.

Lunch by the fire pit at Château Sainte-Eulalie.

L’événement OENORANDO & BRASERO UNE JOURNÉE 100 % TERROIR ! La Livinière a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 PAYS HAUT LANGUEDOC VIGNOBLES