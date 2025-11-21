OEPRE Collège Floreska Guépin Nantes

OEPRE Collège Floreska Guépin Nantes vendredi 21 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-21 14:00 – 15:00

Gratuit : oui Adulte

Le collège Floreska Guépin déploie pour cette annéeencore le dispositif OEPRE – “Ouvrir l’École aux Parents pour laRéussite des Enfants”, un atelier de français langue étrangère àdestination des parents d’élèves allophones.Ces séances permettent aux participants de progresser en français, demieux connaître le fonctionnement de l’école et les attentes du systèmeéducatif français.Le dispositif est ouvert à tous les parents du secteur, y compris ceuxdont les enfants sont scolarisés dans une autre école ou un autreétablissement que le collège Floreska Guépin.L’atelier a lieu le vendredi de 14h à 15h au collège Floreska Guépin (12 rue du 14 juillet – 44000 Nantes) en salle 02.

Collège Floreska Guépin Nantes 44000