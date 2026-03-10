Œuf course Armentières

Œuf course

150 Rue des Résistants Armentières Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 14:00:00

fin : 2026-04-06 16:30:00

Date(s) :

2026-04-06

Les Prés du Hem vous proposent une exposition ludique pour en savoir plus sur les animaux ovipares. Une enquête inattendue vous a été con-coquetier . La chasse aux œufs ne sera pas comme vous l’aviez imaginé !

Il n’y a pas que les oiseaux qui pondent des œufs mais une multitude d’autres animaux. Via le jeu, les enfants selon l’âge découvriront la faune ovipare des Prés du Hem. Êtes-vous prêt pour l’aventure ?

Uniquement sur inscription à [naturepdh@lillemetropole.fr](mailto:naturepdh@lillemetropole.fr)

Horaires de 14h à 16h30 en continu

Nombre de places 200

Les Prés du Hem vous proposent une exposition ludique pour en savoir plus sur les animaux ovipares. Une enquête inattendue vous a été con-coquetier . La chasse aux œufs ne sera pas comme vous l’aviez imaginé !

Il n’y a pas que les oiseaux qui pondent des œufs mais une multitude d’autres animaux. Via le jeu, les enfants selon l’âge découvriront la faune ovipare des Prés du Hem. Êtes-vous prêt pour l’aventure ?

Uniquement sur inscription à [naturepdh@lillemetropole.fr](mailto:naturepdh@lillemetropole.fr)

Horaires de 14h à 16h30 en continu

Nombre de places 200 .

150 Rue des Résistants Armentières 59280 Nord Hauts-de-France naturepdh@lillemetropole.fr

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English :

Les Prés du Hem presents a fun exhibition to find out more about oviparous animals. An unexpected investigation has been con-sealed for you. The egg hunt won’t be what you expected!

It’s not just birds that lay eggs, but a whole host of other animals. Through play, children of all ages will discover the oviparous fauna of Les Prés du Hem. Are you ready for adventure?

Registration only at [naturepdh@lillemetropole.fr](mailto:naturepdh@lillemetropole.fr)

Times: 2pm to 4:30pm non-stop

Number of places: 200

L’événement Œuf course Armentières a été mis à jour le 2026-03-10 par Hauts-de-France Tourisme