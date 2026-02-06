Œufs, énigmes et chocolats Nohant-Vic

Œufs, énigmes et chocolats

Domaine de George Sand Nohant-Vic Indre

Gratuit

Début : 2026-04-05 14:00:00

fin : 2026-04-05 17:30:00

2026-04-05

Découvrez en famille le jardin de George Sand tout en vous amusant !Familles

Passez un agréable moment en famille en résolvant les énigmes d’un jeu de piste dans le jardin de l’écrivaine et gagnez vos chocolats de Pâques ! .

Domaine de George Sand Nohant-Vic 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 31 06 04

English :

The Domaine de George Sand proposes animations for the young public.

