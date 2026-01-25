Oeufs et poissons en chocolat

Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 15:30:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Atelier animé par Michel 8 pers maxi dès 10 ans sur inscription .

Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire cafeassolfb@gmail.com

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English :

L’événement Oeufs et poissons en chocolat La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-27 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude