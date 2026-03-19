Œufs gourmands de Pâques Maison des Huiles d’olive et Olives de France Nyons
Œufs gourmands de Pâques Maison des Huiles d’olive et Olives de France Nyons samedi 4 avril 2026.
Œufs gourmands de Pâques
Maison des Huiles d’olive et Olives de France 40 place de la Libération Nyons Drôme
Tarif : 35 – 35 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:30:00
fin : 2026-04-04 16:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Concoctez des oeufs mimosa aux olives noires de Nyons AOP accompagnés d’une tourte pascale aux artichauts et ricotta sur une pâte croustillante.
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Maison des Huiles d’olive et Olives de France 40 place de la Libération Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 90 90 contact@maisondeshuilesetolives.fr
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English :
Mimosa eggs with Nyons PDO black olives, accompanied by an artichoke and ricotta pasta pie on crispy pastry.
L’événement Œufs gourmands de Pâques Nyons a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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