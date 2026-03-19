Œufs gourmands de Pâques Maison des Huiles d’olive et Olives de France Nyons

Œufs gourmands de Pâques

Maison des Huiles d’olive et Olives de France 40 place de la Libération Nyons Drôme

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:30:00

fin : 2026-04-04 16:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Concoctez des oeufs mimosa aux olives noires de Nyons AOP accompagnés d’une tourte pascale aux artichauts et ricotta sur une pâte croustillante.

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Maison des Huiles d’olive et Olives de France 40 place de la Libération Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 90 90 contact@maisondeshuilesetolives.fr

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English :

Mimosa eggs with Nyons PDO black olives, accompanied by an artichoke and ricotta pasta pie on crispy pastry.

L’événement Œufs gourmands de Pâques Nyons a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale