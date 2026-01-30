Œuvre collaborative peint ta toile sur le climat Sélestat

Œuvre collaborative peint ta toile sur le climat

Concevez et imaginez tous ensemble une œuvre collective autour du climat avec des pigments et de l’acrylique. 4 personnes en simultané. 6 ans et +

Petits et grands, vivez un instant magique avec le savoir-faire d’une artiste et son concept original. Concevez et imaginez tous ensemble une oeuvre collective autour du climat avec des pigments et de l’acrylique. Vous réaliserez une grande toile qui sera ensuite exposée dans votre réseau Empreintes des médiathèques de Sélestat et territoires.

4 personnes en simultané.

6 ans et +

Programme soutenu par le PETR Sélestat Alsace centrale et la Communauté de communes de Sélestat et Territoires. En partenariat avec Valérie Grande. 0 .

2 Espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 eco.tourisme@maisonnaturemutt.org

English :

Design and imagine together a collective work of art about the climate, using pigments and acrylics. 4 people simultaneously. Ages 6+

