Œuvre Contemporaine d’Art Sacré, Eglise St Jean de Chevelu, Eglise Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean-de-Chevelu

Informations pratiques

Œuvre Contemporaine d’Art Sacré, Eglise St Jean de Chevelu 19 et 20 septembre Eglise Saint-Jean-Baptiste Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte et compréhension de l’œuvre d’Art Sacré de l’église St Jean Baptiste par l’association Arts En Chœur. Unique en Savoie et résolument contemporaine cette œuvre marque par son ampleur et sa portée symbolique autour du baptême. Entre étonnement et émerveillement, les guides d’Arts en Chœur vous guideront dans la compréhension de cette œuvre.

Eglise Saint-Jean-Baptiste 1000 route de Saint Jean 73170 Saint Jean de Chevelu Saint-Jean-de-Chevelu 73170 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 79 36 80 25 https://artsenchoeur.fr https://www.facebook.com/Arts-en-ch%C5%93ur-102285451910814/ Arts en Chœur

En 1993, l’idée germa de réaliser une œuvre d’art sacré en l’église de Saint Jean de Chevelu et c’est cette œuvre qui fait actuellement le principal intérêt artistique et patrimonial de l’église Saint-Jean-Baptiste.

Avec son clocher refait à neuf, l’édifice occupe une position privilégiée au pied du vignoble de Monthoux, surplombant les lacs de Chevelu et à la croisée des sentiers de randonnée; il suscite intérêt et curiosité pour découvrir l’œuvre contemporaine d’art sacré qu’il abrite désormais.

L’œuvre picturale de l’église

Les peintures sur toile actuelles ont été réalisées par Béatrice Signorelli et Étienne Voulhoux de l’Atelier Tardieu de Loisieux. Ces deux artistes ont laissé parler leur inspiration d’artistes et au bout de trois ans de travail bénévole, les peintures furent inaugurées en 1996 par Mgr Marcel Perrier (1933-2017), année par ailleurs du cent cinquantenaire de l’église Saint-Jean-Baptiste.

Dans le chœur une « colonne de lumière » composée de six cornières d’inox lustré est implantée dans une fosse octogonale comme l’étaient celles d’anciens baptistères. Elles forment avec les tableaux suspendus du transept une croix dans l’espace.

Sur les grandes toiles qui tapissent l’abside, tout s’organise autour d’une large ouverture lumineuse, les courbes font penser aux montagnes environnantes. Une forme humaine, les pieds sur terre et la tête dans le ciel, tel un être christique est là pour

unir la terre et le ciel. Douze sphères symbolisent les fruits que donne douze fois par an l’arbre dans la Jérusalem céleste redescendue sur terre comme décrit dans le dernier chapitre de l’Apocalypse. Ces sphères illustrent douze scènes tirées des Évangiles et reproduites sur les murs latéraux du chœur, car plus accessibles au regard que certaines scènes situées très haut sur les toiles.

L’originalité de ces peintures réside dans leur style, entre l’abstrait et le figuratif, qui surprend et émerveille souvent ceux qui la découvrent. En décembre 2016, cette œuvre a fait l’objet d’une inscription au Répertoire départemental des objets mobiliers de la Savoie pour son originalité contribuant à la valorisation patrimoniale de l’édifice. Parking gratuit

Découverte et compréhension de l’œuvre d’Art Sacré de l’église St Jean Baptiste par l’association Arts En Chœur. Unique en Savoie et résolument contemporaine cette œuvre marque par son ampleur et sa…

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