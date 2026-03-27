Œuvre d’art à huit pattes Armentières
Œuvre d’art à huit pattes Armentières vendredi 17 avril 2026.
Œuvre d’art à huit pattes
150 rue des résistants Armentières Armentières Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:00:00
fin : 2026-04-17 11:30:00
Date(s) :
2026-04-17
Venez découvrir le monde haut en couleur de ces créatures, tantôt aériennes, tantôt dans aquatiques. A travers un jeu de piste au pied de leur maison, vous plongerez dans leur univers mystérieux. Tentez ensuite de reproduire la grâce de ces animaux avec ce que la nature vous offre.
De 10h à 11h30
Balade
Public entre 6 & 8 ans
Nombre de places 15
Indication inscription [naturepdh@lillemetropole.fr](mailto:naturepdh@lillemetropole.fr) ou 06 22 81 33 72
Bon à savoir prévoir vêtements et chaussures adaptés à la météo
[naturepdh@lillemetropole.fr](mailto:naturepdh@lillemetropole.fr) ou 06 22 81 33 72
Gratuit
Venez découvrir le monde haut en couleur de ces créatures, tantôt aériennes, tantôt dans aquatiques. A travers un jeu de piste au pied de leur maison, vous plongerez dans leur univers mystérieux. Tentez ensuite de reproduire la grâce de ces animaux avec ce que la nature vous offre.
De 10h à 11h30
Balade
Public entre 6 & 8 ans
Nombre de places 15
Indication inscription [naturepdh@lillemetropole.fr](mailto:naturepdh@lillemetropole.fr) ou 06 22 81 33 72
Bon à savoir prévoir vêtements et chaussures adaptés à la météo
[naturepdh@lillemetropole.fr](mailto:naturepdh@lillemetropole.fr) ou 06 22 81 33 72
Gratuit .
150 rue des résistants Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France +33 6 22 81 33 72 naturepdh@lillemetropole.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover the colorful world of these creatures, sometimes aerial, sometimes aquatic. We’ll take you on a treasure hunt at the foot of their homes, plunging you into their mysterious world. Then try to reproduce the grace of these animals with what nature has to offer.
From 10 a.m. to 11:30 a.m
Stroll
Public: 6 & 8 years old
Number of participants: 15
Registration details [naturepdh@lillemetropole.fr](mailto:naturepdh@lillemetropole.fr) or 06 22 81 33 72
Good to know: bring weather-appropriate clothing and footwear
[naturepdh@lillemetropole.fr](mailto:naturepdh@lillemetropole.fr) or 06 22 81 33 72
Free
L’événement Œuvre d’art à huit pattes Armentières a été mis à jour le 2026-03-27 par Hauts-de-France Tourisme
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