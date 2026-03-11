Oeuvre de porcelaine ESPRIT PORCELAINE Journées Européennes des Métiers d’Art 2026 Esprit Porcelaine Limoges

Oeuvre de porcelaine ESPRIT PORCELAINE Journées Européennes des Métiers d’Art 2026

Esprit Porcelaine 126 Rue Armand Dutreix Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 10:00:00

fin : 2026-04-12 13:00:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12

Les JEMA sont l’occasion de créer une œuvre de porcelaine d’après les collections d’Esprit Porcelaine. Ce travail qui utilisera la technique ancestrale de la porcelaine le coulage, se décomposera avec des objets design, des objets d’exception, des sculptures… L’idée est de composer une œuvre de porcelaine sous la maîtrise d’un artiste et des personnes spécialisées, membres du collectif, en utilisant cette technique. De pièces multiples, nous constituerons une œuvre unique.

La première journée sera consacrée à la sensibilisation et aux explications techniques, la deuxième sera elle dédiée au coulage des différentes formes en vue d’un atelier de construction et enfin la dernière journée sera occupée par la construction de la pièce.

Notre partenaire finalisera la sculpture par une cuisson de grand feu industrielle.

Inscriptions et informations complémentaires sur rendez-vous. .

Esprit Porcelaine 126 Rue Armand Dutreix Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 17 26 04 espritporcelaine@gmail.com

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English : Oeuvre de porcelaine ESPRIT PORCELAINE Journées Européennes des Métiers d’Art 2026

L’événement Oeuvre de porcelaine ESPRIT PORCELAINE Journées Européennes des Métiers d’Art 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Limoges Métropole