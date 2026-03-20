Œuvre participative Atuna CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure
Œuvre participative Atuna CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure mardi 1 septembre 2026.
Œuvre participative Atuna
CIAP Les Récollets Errekoletoak 1, place des Récollets Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-09-01
Figure emblématique de l’économie et du patrimoine maritime de la baie, le thon incarne l’histoire, les savoir-faire et la mémoire liés à la pêche. Il rappelle que le patrimoine se construit et se transmet au fil des générations.
Dans le cadre des 10 ans du label, le CIAP accueille Atuna, une œuvre participative réalisée par le sculpteur cibourien Blaise Guirao.
Chaque visiteur est invité à prendre part à cette création collective en inscrivant un mot évoquant le patrimoine maritime, contribuant ainsi à faire vivre et partager cette mémoire commune. .
CIAP Les Récollets Errekoletoak 1, place des Récollets Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 ciboure@otpaysbasque.com
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English : Œuvre participative Atuna
L’événement Œuvre participative Atuna Ciboure a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Pays Basque