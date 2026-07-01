Œuvre poétique émaillée de Guillaume Bottazzi, Oeuvre de Guillaume Bottazzi à Villiers-sur-Marne, Villiers-sur-Marne

Informations pratiques

Œuvre poétique émaillée de Guillaume Bottazzi 19 et 20 septembre Oeuvre de Guillaume Bottazzi à Villiers-sur-Marne Val-de-Marne

Visite libre depuis l’extérieur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ces œuvres poétiques ont été réalisées en 2020 à Vaujours. Le traitement évanescent des formes invite le public à compléter les œuvres. Elles créent un espace enchanteur et poétique qui évolue selon l’imaginaire de chacun.

La nature réflexive du matériau immerge le spectateur. Elles sont composées d’émaux déposés sur du verre trempé et feuilleté.

À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, l’artiste peintre Guillaume Bottazzi, pionnier de la neuroesthétique appliquée, nous invite à un parcours artistique gargantuesque composé de plus de 90 œuvres d’art patrimoniales qui nous font du bien.

Ces œuvres sont à découvrir dans toute la France, des Hauts-de-France à la région Occitanie, en passant par la capitale, le Grand Paris, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Guillaume Bottazzi a signé plus de 180 œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

Cette initiative intervient alors que l’Union Européenne et la France ont désigné la santé mentale comme « Grande Cause nationale » pour 2026. Ces œuvres in situ améliorent notre qualité de vie. Ces créations poétiques, fondées sur des connaissances issues de la neurobiologie, créent un écosystème qui aide à vivre plus heureux.

Le public est invité à se promener en regardant ces œuvres pour voir s’il reçoit sa dose de bien-être.

Cette commande in situ implique une approche globale intégrant différents paramètres spécifiques au lieu où elles se trouvent.

Site officiel de Guillaume Bottazzi

Oeuvre de Guillaume Bottazzi à Villiers-sur-Marne 16 boulevard Joséphine Baker 94350 Villiers-sur-Marne Villiers-sur-Marne 94350 Les Hautes Noues Val-de-Marne Île-de-France [{« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuroesth%C3%A9tique »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bottazzi »}, {« link »: « https://guillaume.bottazzi.org »}] Cette résidence accueille de façon permanente une oeuvre émaillée de l’artiste Guillaume Bottazzi Bus 306 – Arrêt Léon Bourgeois

Découverte d’une œuvre de Guillaume Bottazzi

© Guillaume Bottazzi ADAGP Paris