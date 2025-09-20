Œuvre poétique émaillée de Guillaume Bottazzi Oeuvre de Guillaume Bottazzi à Villiers-sur-Marne Villiers-sur-Marne

Œuvre poétique émaillée de Guillaume Bottazzi Oeuvre de Guillaume Bottazzi à Villiers-sur-Marne Villiers-sur-Marne samedi 20 septembre 2025.

Œuvre poétique émaillée de Guillaume Bottazzi Samedi 20 septembre, 08h00 Oeuvre de Guillaume Bottazzi à Villiers-sur-Marne Val-de-Marne

Visite libre depuis l’extérieur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Cette œuvre de Guillaume Bottazzi a été réalisée pour favoriser le bien-être des visiteurs.

Elle relève d’une approche globale intégrant différents paramètres spécifiques au lieu où elle se trouve et elle fût le fruit d’une rencontre avec l’architecte et le décorateur. La nature réflexive du matériau contribue à rendre l’œuvre immersive. Elle est réalisée avec des émaux, une matière naturelle réduite en poudre.

Guillaume Bottazzi a créé plus de cent œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent. Il nous invite cette année 2025 à un parcours artistique gigantesque avec 86 œuvres d’art patrimoniales à découvrir dans toute la France dans le cadre de la 42e édition des Journées européennes du patrimoine.

Guillaume Bottazzi est reconnu comme un pionnier de la neuroesthétique qui intronise la neurobiologie et l’art dans notre environnement afin de contribuer à améliorer notre santé mentale et réduire les tensions sociales. Les neurosciences ont prouvé que les œuvres de cet artiste nous font du bien et l’Organisation de la Santé a confirmé que l’art pouvait aider notre santé mentale. Ces œuvres patrimoniales ancrées dans notre quotidien diminuent notre anxiété et notre sentiment de solitude. Elles produisent notamment sur nous de la dopamine, de la sérotonine et de l’ocytocine. Elles nous rendent plus heureux et plus forts, plus élégants et plus sains. Elles diminuent les effets de la dépression, favorisent la cohésion sociale et nous aident à prendre du recul sur les choses. Elles nous réconfortent, facilitent l’appropriation des espaces et diminuent les tensions sociales. Elles contribuent à la paix et à l’amour dans le monde.

Site officiel de Guillaume Bottazzi

Oeuvre de Guillaume Bottazzi à Villiers-sur-Marne 16 boulevard Joséphine Baker 94350 Villiers-sur-Marne Villiers-sur-Marne 94350 Les Hautes Noues Val-de-Marne Île-de-France [{« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bottazzi »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuroesth%C3%A9tique »}, {« link »: « https://guillaume.bottazzi.org »}] Cette résidence accueille de façon permanente une oeuvre émaillée de l’artiste Guillaume Bottazzi Bus 306 – Arrêt Léon Bourgeois

Cette œuvre de Guillaume Bottazzi a été réalisée pour favoriser le bien-être des visiteurs.

© Guillaume Bottazzi ADAGP Paris