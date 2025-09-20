Œuvre signée Guillaume Bottazzi, une invitation au voyage Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi à Clichy Clichy

Œuvre signée Guillaume Bottazzi, une invitation au voyage Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi à Clichy Clichy samedi 20 septembre 2025.

Œuvre signée Guillaume Bottazzi, une invitation au voyage Samedi 20 septembre, 08h00 Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi à Clichy Hauts-de-Seine

Visible depuis l’extérieur en dehors des horaires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Cette œuvre clair-obscur signée Guillaume Bottazzi a été créée en 2023 et mesure 1,90 mètre de haut.

Lors d’un voyage en Italie, l’artiste voit la lune se dessiner avec un contraste très marqué, il décide alors de s’en inspirer. Cette œuvre relève d’une approche globale intégrant différents paramètres spécifiques au lieu où elles se trouvent.

Cette création est fabriquée avec des émaux, une matière naturelle composée de minéraux réduits en poudre.

Cette œuvre d’art favorise l’appropriation des lieux, elle crée un espace poétique et enchanteur, qui évolue en fonction de notre imaginaire.

Visible pour le passant depuis la rue Camille Claudel, cette création permet au regardeur de se retrouver, de se recréer et de se renouveler.

Guillaume Bottazzi a créé plus de cent œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

Guillaume Bottazzi est reconnu comme un pionnier de la neuroesthétique qui intronise la neurobiologie et l’art dans notre environnement afin de contribuer à améliorer notre santé mentale et réduire les tensions sociales. Les neurosciences ont prouvé que les œuvres de cet artiste nous font du bien et l’Organisation de la Santé a confirmé que l’art pouvait aider notre santé mentale. La neuroesthétique prend un essor considérable dans notre environnement et le public est invité à s’immerger dans l’univers poétique de l’artiste et à mesurer les effets de cette nouvelle tendance qui habite aujourd’hui notre quotidien. L’objectif est de produire des effets chimiques sur nous qui contribuent à aider notre santé mentale. Ces œuvres patrimoniales ancrées dans notre quotidien diminuent notre anxiété et notre sentiment de solitude. Elles produisent notamment sur nous de la dopamine, de la sérotonine et de l’ocytocine. Elles nous rendent plus heureux et plus forts, plus élégants et plus sains. Elles diminuent les effets de la dépression, favorisent la cohésion sociale et nous aident à prendre du recul sur les choses. Elles nous réconfortent, facilitent l’appropriation des espaces et diminuent les tensions sociales. Elles contribuent à la paix et à l’amour dans le monde.

2025 est l’année de la santé mentale et l’artiste visuel Guillaume Bottazzi nous invite à un parcours artistique gigantesque avec 86 œuvres d’art patrimoniales à découvrir dans toute la France dans le cadre de la 42e édition des Journées européennes du patrimoine.

Site officiel de Guillaume Bottazzi : https://guillaume.bottazzi.org

Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi à Clichy 1 rue Camille Claudel 92100 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bottazzi »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuroesth%C3%A9tique »}, {« link »: « https://guillaume.bottazzi.org »}] Baptisée Nuances, la résidence s’érige sur deux bâtiments à l’allure résolument contemporaine : côté Seine, le long du quai de Clichy, le premier bâtiment voit sa façade animée d’encadrements en pierre naturelle claire et de balcons dotés de garde-corps en maille inox ou en tasseaux en bois de mélèze teinte gris clair. Quant au second bâtiment, situé à l’angle de la rue du Bac d’Asnières et de la rue Camille Claudel, il s’accorde, par son style, ses couleurs et ses matériaux au premier bâtiment, tout en conservant une identité propre.

Son hall d’entrée magistral abrite une œuvre de l’artiste Guillaume Bottazzi. Transport à proximité : Bus 165 arrêt Tuc

Cette œuvre en clair-obscur signée [Guillaume Bottazzi](https://guillaume.bottazzi.org) est inédite. Elle a été créée en 2023 lors d’un voyage en Italie et mesure 190 cm de haut par 120 cm de l…

© Guillaume Bottazzi – ADAGP Paris