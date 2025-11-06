Œuvre spectaculaire Défilé de Wang Du au château de Pierrefonds Pierrefonds

Œuvre spectaculaire Défilé de Wang Du au château de Pierrefonds

“Défilé” de Wang Du, une œuvre monumentale et engagée

Le château de Pierrefonds présente Défilé, une installation contemporaine puissante signée de l’artiste chinois, Wang Du. Créée en 2000, cette œuvre majeure s’installe dans la salle des Gardes, en écho à l’histoire militaire du lieu.

Le Centre national des arts plastiques (CNAP) et le CMN s’associent pour vous offrir une rencontre inédite avec l’Histoire.

À travers une mise en scène saisissante, Défilé évoque une démonstration de force de l’armée chinoise, dans un contexte de tension diplomatique entre la Chine et les États-Unis. L’œuvre fait directement référence aux événements tragiques de la place Tian’anmen en 1989, et en particulier à l’image marquante d’un étudiant seul, faisant face à une colonne de chars.

Réalisée à partir de moulages en résine inspirés d’images issues de la propagande militaire, l’installation impressionne par sa monumentalité et la puissance de son message. Elle interroge le déséquilibre des forces entre le pouvoir et les individus, tout en renvoyant aux pages sombres de l’histoire contemporaine.

Installée dans un espace chargé d’histoire — le château de Pierrefonds, forteresse médiévale reconstruite au XIXe siècle et lieu de cantonnement pendant la Première Guerre mondiale — Défilé prend une résonance toute particulière. Elle s’inscrit dans la continuité des collections liées à l’armement et à la mémoire militaire conservées sur le site. .

English :

wang Du?s Défilé, a monumental and engaging work of art

Château de Pierrefonds presents Défilé, a powerful contemporary installation by Chinese artist Wang Du. Created in 2000, this major work is installed in the Salle des Gardes, echoing the site?s military history.

German :

défilé von Wang Du, ein monumentales und engagiertes Werk

Das Schloss Pierrefonds präsentiert Défilé, eine kraftvolle zeitgenössische Installation des chinesischen Künstlers Wang Du. Das im Jahr 2000 geschaffene Werk wurde im Salle des Gardes installiert, um die militärische Geschichte des Ortes widerzuspiegeln.

Italiano :

défilé di Wang Du, un’opera monumentale e coinvolgente

Il Castello di Pierrefonds presenta Défilé, una potente installazione contemporanea dell’artista cinese Wang Du. Realizzata nel 2000, questa grande opera è installata nella Salle des Gardes, riecheggiando la storia militare del castello.

Espanol :

défilé, de Wang Du, una obra monumental y cautivadora

El castillo de Pierrefonds presenta Défilé, una poderosa instalación contemporánea del artista chino Wang Du. Creada en 2000, esta gran obra está instalada en la Sala de los Jardines y evoca la historia militar del castillo.

