Œuvrer au Frac-Artothèque : visite coulisses des expositions Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine Limoges

Œuvrer au Frac-Artothèque : visite coulisses des expositions Samedi 18 octobre, 15h00 Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine Haute-Vienne

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T15:00:00 – 2025-10-18T16:00:00

Fin : 2025-10-18T15:00:00 – 2025-10-18T16:00:00

Derrière une exposition, il y a quelques heures de travail et de nombreuses personnes à l’œuvre. Accompagné·e·s par une médiatrice culturelle et le régisseur collection du Frac-Artothèque, venez découvrir les coulisses du montage des expositions en cours. Petits secrets, anecdotes croustillantes, vous saurez tout…ou presque !

Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine 17bis rue Charles Michels, 87000 Limoges

© Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine