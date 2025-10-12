Œuvres à palabres Musée des Beaux-Arts de Dole Dole

Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole

Début : 2025-10-12 15:00:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Dans le cadre des Semaines d’information sur la Santé mentale en Pays dolois.

Le musée des Beaux-Arts de Dole vous propose un temps d’échange autour d’œuvres sélectionnées par un médiateur. Venez vous rassembler et discuter sous ces œuvres à palabres et profitez d’un moment de calme et rencontre. Sur réservation au 03.84.79.25.85 ou à reservation-musee@dole.fr .

Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 79 25 85 accueil-musee@dole.org

