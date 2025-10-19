Œuvres à palabres Musée des Beaux-Arts de Dole Dole
Œuvres à palabres
Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole Jura
Début : 2025-10-19 15:00:00
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Dans le cadre des Semaines d’information sur la Santé mentale en Pays dolois.
Le musée des Beaux-Arts de Dole vous propose un temps d’échange autour d’œuvres sélectionnées par un médiateur. Venez vous rassembler et discuter sous ces œuvres à palabres et profitez d’un moment de calme et de rencontre. Sur réservation au 03.84.79.25.85 ou à reservation-musee@dole.fr .
