ŒUVRES CONTÉES MUSEE DES AUGUSTINS Toulouse

ŒUVRES CONTÉES

MUSEE DES AUGUSTINS A l’angle de la rue Alsace-Lorraine Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-12-29 10:30:00

fin : 2025-12-29 11:15:00

2025-12-29

Profitez d’un parcours conté dans les collections pour les 3-5 ans !

Des comptines, des chansonnettes et des histoires éveillent les tout-petits au monde de l’art. Sur un mode joueur, la conteuse Douyou Démone invente des histoires drôles à partir des oeuvres et entraîne les enfants à la découverte du musée. Devant un tableau ou une sculpture, elle raconte, interagit avec légèreté. Son humour touche aussi les adultes.

Toute la programmation est à découvrir sur le site du musée et sur la billetterie en ligne, les réservations sont ouvertes !

MUSEE DES AUGUSTINS A l'angle de la rue Alsace-Lorraine Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 21 82 augustins@mairie-toulouse.fr

English :

Enjoy a storytelling tour of the collections for 3-5 year-olds!

