ŒUVRES CONTÉES MUSEE DES AUGUSTINS Toulouse

MUSEE DES AUGUSTINS
A l'angle de la rue Alsace-Lorraine
Toulouse
Haute-Garonne
Tarif : 5 EUR
29 décembre 2025, 10:30
11:15
2025-12-29
Profitez d’un parcours conté dans les collections pour les 3-5 ans !
Des comptines, des chansonnettes et des histoires éveillent les tout-petits au monde de l’art. Sur un mode joueur, la conteuse Douyou Démone invente des histoires drôles à partir des oeuvres et entraîne les enfants à la découverte du musée. Devant un tableau ou une sculpture, elle raconte, interagit avec légèreté. Son humour touche aussi les adultes.
Enjoy a storytelling tour of the collections for 3-5 year-olds!
