Oeuvres d’art Épertully
Oeuvres d’art Épertully dimanche 14 juin 2026.
Épertully
Oeuvres d’art
Épertully Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 14:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
La troupe Les Têtes l’Ouche propose cette année un spectacle de rue, une véritable déambulation théâtrale autour d’un thème sur les arts et la culture. .
Épertully 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 03 58 61
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English : Oeuvres d’art
L’événement Oeuvres d’art Épertully a été mis à jour le 2026-06-09 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II