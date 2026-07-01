Œuvres gustatives signées Guillaume Bottazzi, Oeuvres patrimoniales de Guillaume Bottazzi à Rungis, Rungis

Informations pratiques

Œuvres gustatives signées Guillaume Bottazzi 19 et 20 septembre Oeuvres patrimoniales de Guillaume Bottazzi à Rungis Val-de-Marne

Visite libre depuis l’extérieur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ces créations gustatives mandarine ont été réalisées en 2020. Elles font référence au marché de Rungis. Ces œuvres bichromatiques qui mesurent 1,40 m de haut relèvent d’une approche globale intégrant différents paramètres spécifiques au lieu où elles se trouvent. Elles sont réalisées avec des émaux, une matière naturelle composée de minéraux.

À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, l’artiste peintre Guillaume Bottazzi, pionnier de la neuroesthétique appliquée, nous invite à un parcours artistique gargantuesque composé de plus de 90 œuvres d’art patrimoniales qui nous font du bien.

Ces œuvres sont à découvrir dans toute la France, des Hauts-de-France à la région Occitanie, en passant par la capitale, le Grand Paris, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Guillaume Bottazzi a signé plus de 180 œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

Cette initiative intervient alors que l’Union Européenne et la France ont désigné la santé mentale comme « Grande Cause nationale » pour 2026. Ces œuvres in situ améliorent notre qualité de vie. Ces créations poétiques, fondées sur des connaissances issues de la neurobiologie, créent un écosystème qui aide à vivre plus heureux.

Le public est invité à se promener en regardant ces œuvres pour voir s’il reçoit sa dose de bien-être.

Site officiel de Guillaume Bottazzi

Oeuvres patrimoniales de Guillaume Bottazzi à Rungis 17 et 21 rue du Marché 94150 Rungis Rungis 94150 Val-de-Marne Île-de-France [{« link »: « https://guillaume.bottazzi.org »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bottazzi »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuroesth%C3%A9tique »}] Ces deux résidences accueillent deux oeuvres composées d’émaux de l’artiste Guillaume Bottazzi Tramway Ligne T7 – Robert Schuman

Découverte d’œuvres de Guillaume Bottazzi

© Guillaume Bottazzi – ADAGP Paris