Œuvres gustatives signées Guillaume Bottazzi Oeuvres patrimoniales de Guillaume Bottazzi à Rungis Rungis

Samedi 20 septembre, 09h00 Oeuvres patrimoniales de Guillaume Bottazzi à Rungis Val-de-Marne

Visite libre depuis l’extérieur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Ces créations aux tons mandarine signées Guillaume Bottazzi sont susceptibles d’exciter nos papilles gustatives. Ces œuvres bichromatiques mesurent 1m40 de haut, elles relèvent d’une approche globale intégrant différents paramètres spécifiques au lieu où elles se trouvent. Elles sont réalisées avec des émaux, une matière naturelle composée de minéraux.

2025 est l’année de la santé mentale et l’artiste visuel Guillaume Bottazzi nous invite à un parcours artistique gigantesque avec 86 œuvres d’art patrimoniales à découvrir dans toute la France dans le cadre de la 42e édition des Journées européennes du patrimoine.

Guillaume Bottazzi est reconnu comme un pionnier de la neuroesthétique qui intronise la neurobiologie et l’art dans notre environnement afin de contribuer à améliorer notre santé mentale et réduire les tensions sociales.

Guillaume Bottazzi a créé plus de cent œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

Oeuvres patrimoniales de Guillaume Bottazzi à Rungis 17 et 21 rue du Marché 94150 Rungis Rungis 94150 Val-de-Marne Île-de-France Ces deux résidences accueillent deux oeuvres composées d'émaux de l'artiste Guillaume Bottazzi Tramway Ligne T7 – Robert Schuman

