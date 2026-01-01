À travers la première exposition personnelle de Beatrice Bonino à la Fondation Pernod Ricard, les enfants partent à la découverte de ses créations et de celles des artistes invité·e·s. Ils observent, questionnent, imaginent… et découvrent comment les artistes transforment la matière pour donner vie à leurs idées ! Une visite-atelier ludique et créative pour les enfants de 8 à 12 ans, entre enquête artistique et expérimentation plastique. Prêt·e·s à percer les mystères de l’art contemporain ?

Infos pratiques :

– Pour les enfants de 8 à 12 ans

– Gratuit sur inscription à l’adresse : info@fondation-entreprise-pernod-ricard.com

Nous serons ravies de vous accueillir le samedi 24 janvier à 15h à la Fondation Pernod Ricard !

Une enquête pour découvrir les secrets d’une œuvre d’art !

Le samedi 24 janvier 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit

Atelier gratuit sur réservation.



Informations et réservations :

info@fondation-entreprise-pernod-ricard.com

Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans.

Fondation Pernod Ricard 1, cours Paul Ricard 75008 Paris

https://www.fondation-pernod-ricard.com/fr/evenement/oeuvres-matieres-visite-enquete-de-lexposition-main-more-44 info@fondation-entreprise-pernod-ricard.com



