Œuvres textiles du fonds d’art contemporain paris collections Bibliothèque François Villon Paris

Du mardi 13 janvier au samedi 11 avril 2026

A l’occasion de notre cycle Sur le Fil, nous vous proposons de venir découvrir deux exemples d’Art textile du Fonds d’Art contemporain Paris Collections.

–Simone Prouvé artiste autodidacte, se forme au tissage auprès de Micheline Pingusson, puis perfectionne sa technique dans les ateliers suédois et norvégiens d’Alice Lund et Dora Jung. Collaborant avec Charlotte Perriand et d’éminents architectes (Parent, Decq…), l’artiste réalise des tapisseries monumentales, du tissu d’ameublement ou encore l’aménagement intérieur de musées.

Brouillant les frontières entre art, artisanat et recherche scientifique, Simone Prouvé ne cesse d’explorer les possibilités techniques et artistiques offertes par les matériaux industriels tels que les fibres d’aramides ou encore le cuivre.

En s’appuyant sur les invendus ou les matériaux mis au rebut par les usines, l’artiste compose des tissages uniques aux motifs vibrants.

La tapisserie N°010919, emblématique de son travail de l’inox, dessine un paysage abstrait changeant au gré de la luminosité et révélant sa nature translucide.

– Naji Kamouche est un artiste franco-algérien, diplômé de la Haute école des arts du Rhin. Son travail prend souvent la forme d’installations avec l’utilisation d’objets du quotidien, de matériaux textiles et du texte. Ses installations les plus impressionnantes et les plus souvent montrées sont réalisées à partir de tapis orientaux traditionnels.

Dans la série Pensées géographiques, Naji Kamouche a découpé puis brodé des cartes géographiques de différentes villes de France.

Naji Kamouche a lui une approche plus poétique de la carte géographique. La broderie donne un côté délicat et minutieux à l’œuvre. Les fils tracent des chemins vers ou depuis des mots, écrits avec la même typographie que sur les cartes : désir, libre, absolu, seul, doux, patience, vaincre, absence…

Cette série fait écho à une carte datant du XVIIe siècle, la Carte de Tendre. Cette création représente le cheminement d’une relation amoureuse inspirée du roman La Clélie de Madeleine de Scudéry.

Comme dans les cartes de Naji Kamouche, des mots poétiques sont associés à des éléments du territoire : tendresse, oubli, billet doux…

Les œuvres de Naji Kamouche au fonds d’art contemporain Paris collection

Tapisserie n° 010919 de Simone Prouvé et Pensée géographique de Naji Kamouche

Le samedi 11 avril 2026

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon