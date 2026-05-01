Montsoreau

Oeuvres textiles et peintures Selma Muzet Herrström

4 ruelle de la Motte Montsoreau Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 15:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Exposition des œuvres de Selma Muzet Herrström, artiste plasticienne.

Selma Muzet Herrström, dans les œuvres textiles et peintures qui seront présentées, réfléchit à la notion de cheminement Chaque composition tente en quelque sorte de répondre à cette question qu’est-ce que faire chemin ? qu’est-ce qui nous guide, quelles sont les forces qui sont à l’œuvre dans ce monde et qui nous font nous mouvoir et continuer d’avancer ? Que ce soit dans le travail du textile ou de la peinture, je tente de dessiner un chemin qui n’est jamais unique, jamais linéaire, qui cherche à se dérober et à exister de manière mouvante et non statique. Lignes fortes et vacillantes ; marche-arrière, aller-retour, voltefaces et bonds en avant. Il y a toujours un endroit où l’on tend, un vers où aller, mais il y a aussi des arrêts soudains, des suspensions et des ratés. En travaillant ainsi, je me sens profondément connectée au monde et aux humains, aux vivants et aux autres qu’humains, dans ce cheminement et ce fourmillement essentiel qu’est la vie où se multiplient les points de vue imparfaits et oscillants, les images abîmées, que le textile à travers ses plis et ses froissements donne à voir.

PRECISIONS HORAIRES

Du 24/05 au 21/06/2026 le dimanche de 15h à 18h.

Autres jours et créneaux sur RDV.

Vernissage le 22 mai à 18h. .

4 ruelle de la Motte Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 87 96 24 91

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English :

Exhibition of works by visual artist Selma Muzet Herrström.

L’événement Oeuvres textiles et peintures Selma Muzet Herrström Montsoreau a été mis à jour le 2026-05-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME