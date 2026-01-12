Ofenbach Cloned Fiducial Astéria Décines-Charpieu

Ofenbach Cloned

Fiducial Astéria 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Tarif : 37.2 EUR

Date :

2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Le duo de musique électronique Ofenbach sera en concert dans la nouvelle salle FIDUCIAL Astéria de Lyon-Décines, le 21 février 2026.

Fiducial Astéria 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Electronic music duo Ofenbach will be in concert at the new FIDUCIAL Astéria venue in Lyon-Décines on February 21, 2026.

