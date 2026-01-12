Ofenbach Cloned Fiducial Astéria Décines-Charpieu
Ofenbach Cloned Fiducial Astéria Décines-Charpieu samedi 21 février 2026.
Ofenbach Cloned
Fiducial Astéria 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône
Tarif : 37.2 – 37.2 – 37.2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 20:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Le duo de musique électronique Ofenbach sera en concert dans la nouvelle salle FIDUCIAL Astéria de Lyon-Décines, le 21 février 2026.
.
Fiducial Astéria 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Electronic music duo Ofenbach will be in concert at the new FIDUCIAL Astéria venue in Lyon-Décines on February 21, 2026.
L’événement Ofenbach Cloned Décines-Charpieu a été mis à jour le 2026-01-12 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme