OFENBACH en concert, L’Aéronef, Lille

OFENBACH en concert Mercredi 4 mars, 20h00 L’Aéronef Nord

27 € / 20 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-04T20:00:00+01:00 – 2026-03-04T23:00:00+01:00

Fin : 2026-03-04T20:00:00+01:00 – 2026-03-04T23:00:00+01:00

Ofenbach, le duo électro français le plus écouté au monde, revient avec un tout nouveau spectacle. Dorian et César ont monté un nouveau projet, un show futuriste. La scène est leur terrain de jeu avec un univers toujours explosif et immersif. La fête sera belle, préparez vous à danser !

L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]

