OFF Festival RDVA Demain nous marcherons ensemble Salle des fêtes Montain

OFF Festival RDVA Demain nous marcherons ensemble

Salle des fêtes 40 chemin du coin neuf Montain Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

LES OFF DES RDV DE L’AVENTURE sillonne le Jura pour célébrer la richesse du territoire ! Au programme des ciné rencontres inspirantes avec des explorateurs locaux de l’aventure !

C’est un prélude festif au Festival des RDV de l’Aventure (18 au 22 mars 2026 ).

Seul en scène, Laurent raconte en toute sincérité son parcours initiatique vers Compostelle, ponctué au neuvième jour d’une d’une rencontre mystique qui donne un tournant radical à son périple. Son récit nous fait cheminer à notre tour, toucher du doigt le secret par lequel la rencontre avec l’autre mène à soi, et nous montre la transformation d’un être qui parvient à sa mesure de changer le monde.

En partenariat avec FRAKA et le Colombier des Arts .

