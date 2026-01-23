OFF Festival RDVA La Marguerite à vélo Salle de l’ADLCA Bletterans

OFF Festival RDVA La Marguerite à vélo

Salle de l’ADLCA 18 rue Louis Le Grand Bletterans Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

LES OFF DES RDV DE L’AVENTURE sillonne le Jura pour célébrer la richesse du territoire ! Au programme des ciné rencontres inspirantes avec des explorateurs locaux de l’aventure !

C’est un prélude festif au Festival des RDV de l’Aventure (18 au 22 mars 2026 ).

LA MARGUERITE À VÉLO DU JURA À CASABLANCA Ciné rencontre avec Béatrice CIBAUD et Sylvain BUFFET Durée 1H30 Tout public

Atteinte d’une grave malformation, la spina bifida, Béatrice se lance dans une aventure à vélo, avec son compagnon Sylvain. Objectif: atteindre Casablanca (Maroc) depuis Mantry (Jura), afin d’y acheminer sur un attelage tracté à la force des mollets, un fauteuil de compétition handisport pour une association locale. Bivouacs sous les étoiles, rencontres chaleureuses, défis inatendus, Béatrice et Sylvain, nous embarque en quelques coups de pédale dans une aventure haute en couleurs, toute en complicité, qui célèbre la vie.

Pot offert par le Crédit Agricole de la Bresse .

Salle de l’ADLCA 18 rue Louis Le Grand Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté

