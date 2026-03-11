OFFCUTS DE VICTOR GRAY LA GUÉRITE DE CASSAGNE Cassagne

OFFCUTS DE VICTOR GRAY

LA GUÉRITE DE CASSAGNE 21 Rue de la Mairie Cassagne Haute-Garonne

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-22

2026-03-21

Venez découvrir Offcuts, l’exposition de Victor Gray à la Guérite de Cassagne !

Offcuts Victor Gray

Vernissage samedi 21 à 11h

Horaires d’ouverture samedi 21 de 11h à 17h dimanche de 15h à 18h.

La Guérite est un lieu intime de rencontre avec l’art. À chaque saison, la salle d’attente d’un cabinet de psychologue se transforme en espace d’exposition, invitant la création artistique au cœur d’un territoire du quotidien et soutenant la vie artistique locale.

Pour cette nouvelle exposition, La Guérite accueille Offcuts de Victor Gray. Né en Angleterre, l’artiste se forme aux Beaux-Arts de Hastings puis au Kingston College of Art avant de s’installer en région toulousaine.

Au premier regard, la toile séduit par une douceur presque féminine. Depuis plus de vingt ans, Victor Gray peint des anges. On croit y sentir la caresse des ailes, comme un doux froufrou d’étoiles dans le ciel de Rimbaud.

Le regard se laisse d’abord captiver par des formes verticales. Peu à peu apparaît une mythographie inversée la peinture ne donne pas forme au passé, mais à ce qui vient — à cet insaisissable de la vie que l’on tente d’attraper, mais qui toujours échappe et chute.

Le peintre dit de ses anges

Ça me donne le mot que je ne possède pas pour parler de ça. .

English :

Come and discover Offcuts, Victor Gray?s exhibition at La Guérite de Cassagne!

