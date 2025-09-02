Offenbach et les trois empereurs Théâtre de Saint-Dizier Saint-Dizier

Offenbach et les trois empereurs Vendredi 6 mars 2026, 20h30 Théâtre de Saint-Dizier Haute-Marne

Début : 2026-03-06T20:30:00 – 2026-03-06T23:00:00

Le 7 juin 1867, lors de l’Exposition Universelle de Paris, Jacques Offenbach est convoqué pour se produire devant trois empereurs et interpréter ses chefs-d’œuvre. Il fait appel à sa cantatrice préférée, Hortense Schneider, pour relever ce défi exceptionnel. Entre musique, humour et virtuosité, ce spectacle met en lumière l’univers d’Offenbach.

Écriture et mise en scène : Christophe Barbier.

Avec Pauline Courtin, Christophe Barbier, Vadim Sher.

Lumières : Alireza Keshpour.

Production : Le Théâtre de Poche-Montparnasse.

Durée : 1h15

Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Centre-Ville Haute-Marne Grand Est

Inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques, le théâtre de Saint-Dizier a connu une profonde mise aux normes et rénovation sans rien perdre de son cachet de petit théâtre à l'italienne. Il s'inscrit dans le style en vogue sous le Second Empire depuis la construction de l'Opéra Garnier. Restauré en 2007 avec ses décors des années 20, il a retrouvé sa beauté d'antan et développé une programmation de qualité à la hauteur de la majesté du lieu.

La salle compte 334 places réparties entre le parterre, le premier balcon et le poulailler. La scène comprend un plancher détrappable et une fosse d’orchestre. Son acoustique exceptionnelle en fait un lieu de diffusion privilégié pour les orchestres de chambre, l’opérette et l’opéra-comique.

Des oeuvres magistrales et historiques dans un lieu qui l’est tout autant, le théâtre de Saint-Dizier est définitivement un lieu d’excellence !

A noter : il est possible de louer le théâtre de Saint-Dizier.

Un spectacle musical autour d’Offenbach, entre humour et virtuosité, retraçant l’incroyable défi relevé devant trois empereurs en 1867. Saison Culturelle