Offenbach & les trois empereurs Saint-Dizier

Offenbach & les trois empereurs

Théâtre de Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 5 – 5 – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Tout public

Le 7 juin 1867, lors de l’Exposition Universelle de Paris, Jacques Offenbach est convoqué pour se produire devant trois empereurs et interpréter ses chefs-d’œuvre. Il fait appel à sa cantatrice préférée, Hortense Schneider, pour relever ce défi exceptionnel. Entre musique, humour et virtuosité, ce spectacle met en lumière l’univers d’Offenbach. .

Théâtre de Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66

