Ô’ffenbach ! Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris

Le Conservatoire du Centre et la Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre proposent en une même séance : un programme construit autour de Jacques Offenbach, comprenant à la fois un concert, une séance d’écoute d’enregistrements anciens, et des lectures de la presse musicale ancienne de l’époque.

Avec les étudiantes de la Filière voix Lycée (chœur de jeunes filles)

Direction : Didier Seutin, Joséphine Riffier

Piano : Agnès Drache

Avec les étudiants de la classe d’Art dramatique.

Participation du gramophone à pavillon de la Médiathèque.

Le vendredi 27 mars 2026

de 18h30 à 19h45

gratuit Tout public.

Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre 8 porte Saint Eustache 75001 Paris



