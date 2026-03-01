Offenbach Orphée aux enfers par la compagnie Folie Lyrique Auditorium Salle des fêtes Jarnac

Offenbach Orphée aux enfers par la compagnie Folie Lyrique

Auditorium Salle des fêtes 42 Route de Luchac Jarnac Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Jacques Offenbach s’est amusé à revisiter le mythe d’Orphée et Eurydice pour en faire une comédie chantée et enjouée où les Dieux et Déesses semblent trouver les enfers plus divertissants que l’Olympe. A vous de juger !

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Auditorium Salle des fêtes 42 Route de Luchac Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 53 49

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English :

Jacques Offenbach has revisited the myth of Orpheus and Eurydice, turning it into a light-hearted comedy in which the gods and goddesses seem to find the underworld more entertaining than Olympus. You be the judge!

L’événement Offenbach Orphée aux enfers par la compagnie Folie Lyrique Jarnac a été mis à jour le 2026-03-16 par Destination Cognac