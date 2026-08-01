Informations pratiques

Domme

Office de la Culture de Domme Récital de piano de Ismaël Margain

Salle de la rode Domme Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

L’Office de la culture de Domme vous propose un récital de piano de Ismaël Margain à la salle de la Rode samedi 22 août à 20h30.

Entrée libre avec participation au chapeau.

Plus d’informations au 06 02 20 04 98.

L’Office de la culture de Domme vous propose un récital de piano de Ismaël Margain à la salle de la Rode samedi 22 août à 20h30.

Entrée libre avec participation au chapeau.

Plus d’informations au 06 02 20 04 98. .

Salle de la rode Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 20 04 98 ocd.domme24@gmail.com

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English : Office de la Culture de Domme Récital de piano de Ismaël Margain

The Domme Cultural Office invites you to a piano recital by Ismaël Margain at the Salle de la Rode on Saturday, August 22, at 8:30 p.m.

Admission is free; donations are welcome.

For more information, call 06 02 20 04 98.

L’événement Office de la Culture de Domme Récital de piano de Ismaël Margain Domme a été mis à jour le 2026-08-12 par Périgord Noir Vallée Dordogne