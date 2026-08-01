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Office de la Culture de Domme Récital de piano de Ismaël Margain Domme

samedi 22 août 2026 · Domme

Office de la Culture de Domme Récital de piano de Ismaël Margain Domme

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Salle de la rode
Ville
24250 Domme
Département
Dordogne
Tarif

Domme

Office de la Culture de Domme Récital de piano de Ismaël Margain

Salle de la rode Domme Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

L’Office de la culture de Domme vous propose un récital de piano de Ismaël Margain à la salle de la Rode samedi 22 août à 20h30.
Entrée libre avec participation au chapeau.
Plus d’informations au 06 02 20 04 98.
L’Office de la culture de Domme vous propose un récital de piano de Ismaël Margain à la salle de la Rode samedi 22 août à 20h30.
Entrée libre avec participation au chapeau.
Plus d’informations au 06 02 20 04 98.   .

Salle de la rode Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 20 04 98  ocd.domme24@gmail.com

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English : Office de la Culture de Domme Récital de piano de Ismaël Margain

The Domme Cultural Office invites you to a piano recital by Ismaël Margain at the Salle de la Rode on Saturday, August 22, at 8:30 p.m.
Admission is free; donations are welcome.
For more information, call 06 02 20 04 98.

L’événement Office de la Culture de Domme Récital de piano de Ismaël Margain Domme a été mis à jour le 2026-08-12 par Périgord Noir Vallée Dordogne