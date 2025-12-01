Office de l’Avent Abbaye de Pontigny Pontigny

Office de l’Avent

Abbaye de Pontigny 5 Avenue de l’Abbaye Pontigny Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Chants de l’Avent et de Noël, lectures bibliques. .

Abbaye de Pontigny 5 Avenue de l’Abbaye Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 03 56

English : Office de l’Avent

German : Office de l’Avent

Italiano :

Espanol :

L’événement Office de l’Avent Pontigny a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois