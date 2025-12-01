Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Office de l’Avent Abbaye de Pontigny Pontigny dimanche 14 décembre 2025.

Office de l’Avent

Abbaye de Pontigny 5 Avenue de l’Abbaye Pontigny Yonne

Début : 2025-12-14 16:00:00
2025-12-14

Chants de l’Avent et de Noël, lectures bibliques.   .

Abbaye de Pontigny 5 Avenue de l’Abbaye Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 03 56 

