Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude Accueils gourmands à La Pesse Office du Tourisme de La Pesse Lajoux

Office du Tourisme de La Pesse 11 Rue de l’Epicéa, 39370 La Pesse Lajoux Jura

Les dimanches pendant les vacances scolaires du 20/12/25 au 01/03/26 de 11h à 12h.

Office de Tourisme, La Pesse.

L’Office de Tourisme vous invite à partager un moment de convivialité lors de ses accueils gourmands hivernaux. Au programme: présentation du territoire, ses activités, ses animations et dégustation de produits locaux.

Si vous n’êtes pas disponible à cet horaire, un second accueil vous est proposé à Lajoux de 16h à 17h.

Au plaisir de vous rencontrer! .

Office du Tourisme de La Pesse 11 Rue de l’Epicéa, 39370 La Pesse Lajoux 39370 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 34 24

