Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude Accueils gourmands à La Pesse Office du Tourisme de La Pesse Lajoux

Office du Tourisme de La Pesse 11 Rue de l’Epicéa, 39370 La Pesse Lajoux Jura
Début : 2025-12-21 11:00:00
fin : 2026-02-22 12:00:00
2025-12-21 2025-12-28 2026-02-08 2026-02-15 2026-02-22 2026-03-01
Les dimanches pendant les vacances scolaires du 20/12/25 au 01/03/26 de 11h à 12h.
Office de Tourisme, La Pesse.
L’Office de Tourisme vous invite à partager un moment de convivialité lors de ses accueils gourmands hivernaux. Au programme: présentation du territoire, ses activités, ses animations et dégustation de produits locaux.
Si vous n’êtes pas disponible à cet horaire, un second accueil vous est proposé à Lajoux de 16h à 17h.
Au plaisir de vous rencontrer! .
Office du Tourisme de La Pesse 11 Rue de l'Epicéa, 39370 La Pesse Lajoux 39370 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 34 24
